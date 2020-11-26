Hande Erçel adına 109 bin TL bağış

Hande Erçel, geçen hafta takipçilerinden hediye yerine bağış istemişti.

Dün 27. yaşına basan Hande Erçel, günler öncesinden anlamlı bir çağrıda bulunmuştu.

Güzel oyuncu, "Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

109 BİN TL TOPLANDI

Erçel'in çağrısına kayıtsız kalmayan sevenleri derneğe dün akşam saatlerine kadar 109 bin TL bağışta bulundu.

2019'da annesi Aylin Hanım'ı kanser nedeniyle erken kaybeden Hande Erçel'in önayak olduğu yardım ise "Annesini gururlandırdı" dedirtti.

Ünlü oyuncu, dün yaş gününde annesi, babası ve ablasıyla olan bu karesini paylaştı.