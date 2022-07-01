Hande Erçel, arabada poz verdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son pozlarını arabada verdi.

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, özel hayatına kısa bir mola verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Erçel, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"Özlemiştik"

Güzel oyuncu Hande Erçel son olarak otomobil içinde verdiği pozla olay oldu. Erçel, beyaz kombiniyle de beğeni topladı.

Erçel, peş peşe yayınladığı pozlarına "Özlemiştik" notunu düştü.