Hande Erçel aşkı anlattı: "Bir sandalye bile onu hatırlatabilir"

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile olan ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel, bu kez aşkla ilgili yaptığı yorumla gündeme geldi.

Aşkın hayat üzerindeki etkisine dair konuşan oyuncu Hande Erçel, duyguların gücünden bahsetti.

HANDE ERÇEL'DEN AŞK YORUMU

Aşkın sadece bir duygu olmadığını dile getiren yaşamın her alanına dokunan güçlü bir deneyim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"SANDALYE BİLE AŞKI HATIRLATABİLİR"

"Aşk, hayatın her alanını kapladığı için bir sandalye bile aşkı hatırlatabilir. Bazen duyguyu sonuna kadar yaşamamız gerekir"