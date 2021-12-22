Hande Erçel, ayrılık iddialarına cevap verdi

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti.

Sen Çal Kapımı dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşkları belgelenmişti.

Uzun zamandır sessiz kalan ünlü çiftin ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti. Her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Hande Erçel ise magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu ayrılık iddialarını ise "Yok öyle bir şey" yanıtıyla yalanladı.