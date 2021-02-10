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    Hande Erçel bazlama davasını kazandı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ‘Bazlama surat’ davasında karar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:55
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    Hande Erçel bazlama davasını kazandı

    Hande Erçel'in, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davası görüldü.

    PARA CEZASI ALDI

    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.

    "ADALET YERİNİ BULACAK"

    Hande Erçel’in avukatı Nail Gönenli, “Manevi tazminat davamız 25 Şubat’ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak.” dedi.

    Hande Erçel bazlama davasını kazandı #1

    Hande Erçel bazlama davasını kazandı #2

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