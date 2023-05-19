Hande Erçel beyaz mayosuyla poz verdi Ünlü oyuncu Hande Erçel, beyaz mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, ilk zamanlarda ilişkisini yalanlıyordu.

Müstakbel kayınvalideyle anlaşıyor

Erçel, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Hakan Sabancı’nın ailesiyle birlikte bir düğün törenine katılmıştı. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncunun aileye girdiği ve müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile çok iyi anlaştığı iddia edilmişti.

Aşk hayatı iyi giden ünlü oyuncunun iş hayatı da gayet güzel gidiyor.

Mayolu poz geldi

Hande Erçel, son olarak reklam yüzü olduğu markanın mayosunu giyerek poz verdi.

Hande Erçel’in beyaz mayosuyla verdiği poz, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.