Hande Erçel, beyaz mini elbisesiyle poz verdi

Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, beyaz elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Sen Çal Kapımı isimli dizinin final yapmasıyla birlikte uzun süredir aşk yaşadığı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, bir süredir Hadise’nin eski sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Kaan Yıldırım'la olan ilişkisini yalanlayamayan ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Beyaz ve mini

Hande Erçel, son olarak beyaz mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir takı markasının yüzü olan güzel oyuncu, lansmanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in paylaşımına hayranlarından yorum yağdı.