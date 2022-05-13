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    Hande Erçel, beyaz mini elbisesiyle poz verdi

    Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, beyaz elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 07:45
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    Hande Erçel, beyaz mini elbisesiyle poz verdi

    Sen Çal Kapımı isimli dizinin final yapmasıyla birlikte uzun süredir aşk yaşadığı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, bir süredir Hadise’nin eski sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

    Kaan Yıldırım'la olan ilişkisini yalanlayamayan ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Beyaz ve mini

    Hande Erçel, son olarak beyaz mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir takı  markasının yüzü olan güzel oyuncu, lansmanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in paylaşımına hayranlarından yorum yağdı.

    Hande Erçel, beyaz mini elbisesiyle poz verdi #1

    Hande Erçel, beyaz mini elbisesiyle poz verdi #2


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