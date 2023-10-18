Hande Erçel, bir marka için verdiği poz ile 8 milyon lira kazandı

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Yaz aylarını sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilden tatile gezerek geçiren Hande Erçel ekranlara döndü.
Burak Deniz ile rol aldığı diziyle de gündeme gelen oyuncu reklam anlaşmalarıyla da kazancını artırıyor.
Sekiz sezondur aynı marka
Hande Erçel, sekiz sezondur iş birliği yaptığı tekstil markasıyla çalışmaya devam ediyor.
8 milyon lira
Markanın yeni koleksiyonu ile poz veren oyuncu, her sene yenilediği anlaşmasına 2023 için 8 milyon liraya imza attı.
Güzel oyuncu, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 350 bin TL kazanıyor.
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