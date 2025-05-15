Hande Erçel, Cannes Film Festivali’ne gitti! Pembe kıyafeti sosyal medyada gündem oldu

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Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile uzun zamandır birlikte olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sık sık yurt dışında davetlere gidiyor.

HANDE, CANNES'A GİTTİ

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

78. Cannes Film Festivali'ne özel hazırlanan Hande Erçel, paylaşımlarını da ihmal etmedi. Ancak Hande Erçel de Birce Akalay gibi seçtiği kıyafetle sosyal medyada dile düştü.

Çok sayıda yorum alan Erçel'i bazıları prensese, bazıları da Banu Alkan'a benzetti.