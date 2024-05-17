Hande Erçel, Cannes Film Festivali’ne katıldı! Kırmızı bir elbise giyen ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağrılan Hande Erçel, tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

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ensonhaber.com

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı.

30 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, bu kez de Cannes kombiniyle gündeme geldi.

Kırmızı halıda poz

Cannes kırmızı halısında poz veren Hande Erçel’in kıyafet kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabılarla tamamladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel’in tarzını beğenirken bazıları ise elbisesinin aşırı gösterişli olması nedeniyle eleştirdi.