Hande Erçel çocuk istiyor

Hande Erçel, katıldığı programda, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde rol alan Hande Erçel, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü oyuncunun çocuk açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

"ÇOK İSTİYORUM"

Sunucu İbrahim Selim’in “Çocuk istiyor musun?” sorusunu 27 yaşındaki oyuncu, “Evet, çok istiyorum. Umarım Mavi’ye (yeğeni) benzer. Mavi bana benziyor” şeklinde cevapladı.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Uzun süredir adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in, iş insanı Murat Can Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı konuşuluyor.