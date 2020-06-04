Hande Erçel: Detoks bana göre değil

Hande Erçel: Detoks bana göre değil

Şu günlerde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı yeni dizisinin heyecanını yaşayan Hande Erçel, samimi açıklamalarda bulundu.

2018 yılından beri popçu Murat Dalkılıç le aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, uzun ömürlü ilişkinin sırrını verdi.

"SAYGI HER ŞEYDİR"

Bir dergiye konuşan oyuncu Hande Erçel, "İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey saygıyı korumaktır." dedi.

"BANA GÖRE DEĞİL"

Karantina döneminde Instagram detoksu yapmaya karar veren, ancak bunu başaramadığını söyleyen Erçel, "Bana göre olmadığını anladım. Sosyal medyada bir iletişim ağım var. Seviyorum onları." diye konuştu.