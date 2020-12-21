Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi

ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı belli oldu. Hande Erçel, dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldı.

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.

HANDE ERÇEL İLK SIRADA

Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.

LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK YILDIZLAR

Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.