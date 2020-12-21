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    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi

    ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı belli oldu. Hande Erçel, dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 01:57
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 02:34
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    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi

    Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.

    HANDE ERÇEL İLK SIRADA

    Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #1

    LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK YILDIZLAR

    Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #2

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #3

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #4

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #5

    Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını seçildi #6

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