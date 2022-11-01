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- Hande Erçel: Ev fotisi gelmeyeli çok olmuş
Hande Erçel: Ev fotisi gelmeyeli çok olmuş
Ünlü oyuncu Hande Erçel, evinde verdiği pozu sosyal medya hesbaından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 11:46
- Güncelleme : 01.11.2022 - 11:57
Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel'den yeni fotoğraf geldi.
Güzel oyuncu, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Ev fotoğrafı
Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotisi gelmeyeli çok olmuş." notunu yazdı.
Erçel'in fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.