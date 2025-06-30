Hande Erçel Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un düğününde! Horon şovu gündem oldu

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve sunucu Merve Dinçkol İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı.

Sosyetik sevgilisiyle Cannes'dan dönen ünlü oyuncu Hande Erçel de düğündeydi.

HANDE ERÇEL HORON OYNADI

Özellikle Yasemin Sakallıoğlu, Berkay ve Hande Erçel, gece boyunca yerlerinde duramayıp çiftle birlikte eğledi.

Horon zamanı geldiğinde düğüne damga vuran ünlü isimler, en eğlenceli ve neşeli anlarına imza attılar. Hande Erçel'in Feyyaz Şerifoğlu ile horon tepmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Düğüne tek başıan gelen Erçel'e sosyetik sevgilisi eşlik etmedi.