Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti konserde
ensonhaber.com

Oyunculuğundan daha çok hayatıyla gündemde olan Hande Erçel, ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Coldplay konserine giden ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Coldplay konserine gittiler

Eskiden görüntülenmemek için kaçan ünlü çift, artık kaçmıyor. Aşıklar, sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti konserde

İkilinin son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu