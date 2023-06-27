Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti konserde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla gündemde olan Hande Erçel, ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Coldplay konserine gittiler

Eskiden görüntülenmemek için kaçan ünlü çift, artık kaçmıyor. Aşıklar, sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

İkilinin son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu