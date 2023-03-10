Hande Erçel, Hakan Sabancı ile sevgili olmak için şart koydu

"Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklaması yaparak Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığını yalanlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sosyetik çapkınla Paris’ten el ele döndü.

Nasıl başladığı çok merak edilen taze aşkın detayları ortaya çıktı.

İkilinin aşklarına dair gazeteci Gülşen Salt, bomba bir iddiada bulundu. 2. Sayfa'nın sunucularından Salt şunları söyledi:

"Hakan Sabancı aylarca Hande Erçel'in peşinden koşmuş. Onun gittiği ortamlara giriyor, onun arkadaş çevresinden Hande'ye mesajlar gönderiyor. Hande Erçel'i ikna etmesi hiç kolay olmamış. Hande'nin 'Hayatımda kimse yok' dediği noktada yeni yeni bir şeyler başlamış ama Hande, Hakan'dan çok emin değilmiş. Masaya şartlarını koymuş... 'Ben öyle gizli saklı ilişkiler yaşamam' demiş. Biliyorsunuz playboylar genelde mal kabul kapılarındna kaçıp gidiyorlar."