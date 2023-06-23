Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı fotoğraflara almadı Hande Erçel'in ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Sabancı detayı sosyal medyayı salladı.

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Ekranların en beğenilen oyuncularından Hande Erçel, ve sosyetik çapkın Hakan Sabancı, geçtiğimiz gün Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmışlardı.

Hatta düğünde ünlü çiftin sarmaş dolaş dakikaları ortaya çıkmıştı.

Düğünde bacak ve göğüs dekoltesi olan iddialı bir kıyafet seçen ve geceden bol bol fotoğrafını da paylaşan oyuncu bazı kareleriyle gündem oldu.

Hakan'ın sadece kolu var

Yayınladığı karelerde Hakan Sabancı'yı kadraj dışı bırakan Erçel'in neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi.

Hakan Sabancı'nın elinin, vücudunun bir kısmının gözüktüğü fakat yüzünün asla gözükmediği fotoğraflar akılları karıştırdı.

Hande Erçel'in pozlarını görenler "Ayrılık olursa fotoğrafları silmeye gerek kalmasın önlemi" yorumunda bulundu.