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    Hande Erçel: Hep pozitif değilim

    Bir dergiye röporta veren ünlü oyuncu Hande Erçel, kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 07:31
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    Hande Erçel: Hep pozitif değilim

    Geçtiğimiz günlerde hastane önünde görüntülenen Hande Erçel, agresif halleriyle dikkat çekmişti.

    ŞOFÖRÜNÜ AZARLAMIŞTI

    Erçel, arabansına binerken şoförünü "Neden gazetecilerin olduğunu söylemedin?" diyerek fırçalamıştı.

    Bir derginin bu ayki kapağında yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, bir itirafda bulundu.

    "DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

    Kendini 3 kelimeyle anlatan Erçel, "Hayvansever, doğa aşığı ve tutkulu biriyim.

    Ancak dışarıdan göründüğü gibi hep pozitif değilim. Ancak negatif enerjiyi üzerimden atmanın yollarını ararım." dedi.

    Hande Erçel: Hep pozitif değilim #1

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