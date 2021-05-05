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    Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor

    Hande Erçel, ilk kez sevgilisi Kerem Bürsin hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:53
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    Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor

    Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'deki romantik tatili hala konuşuluyor.

    Geçtiğimiz günlerde de el ele görüntülenen ünlü çiftten yeni bir hamle daha geldi.  Hande Erçel, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu.

    ARTIK SAKLAMIYOR

    Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözleri karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel." diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu.

    Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor #1Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor #2

    Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor #3

    Hande Erçel: Her şey çok güzel gidiyor #4

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