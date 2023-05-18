Hande Erçel ile Arzu Sabancı karşılıklı dans etti Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel’i ailesiyle tanıştırdı.

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor.

"Her şey çok güzel gidiyor"

İlk zamanlarda ilişkisini yalanlayan daha sonra tatil dönüşü yakalanan Hande Erçel "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demişti.

Hande aileye girdi

İlişkilerini artık saklamayan ikili, artık her ortama birlikte katılıyor. Çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı, aradığı aşkı güzel oyuncu da buldu.

Daha önce sevgilileriyle görüntülenmekten bile hoşlanmayan sosyetik çapkın, Erçel'i aileye de soktu.

Karşılıklı göbek attılar

Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel’i ailesiyle tanıştırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kenan Doğulu’nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etti.