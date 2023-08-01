Hande Erçel ile Hakan Sabancı romantik karelerini paylaştı Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte gittiği tatilden birlikte olan sarmaş dolaş fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Son günlerde magazin dünyasında en çok dikkat çeken çift oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı.

Çiçeği burnunda ikilinin aşkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sık sık yurt dışı tatilleriyle kendilerinden söz ettiren çift, karelerini de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Romantik paylaşım

Birlikte olan fotoğraflarına sıkça yer vermeyen ikili, son paylaşımlarıyla ezber bozdu.

Öyle ki Erçel, hikaye kısmından sevgilisiyle olan net karesini kalp koyarak paylaştı.

Aynı kareyi Sabancı da hesabına taşıdı. Sarmaş dolaş samimi bir poz veren çift bir kez daha gündem oldu.