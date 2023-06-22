Hande Erçel ile Hakan Sabancı düğünde Oyuncu Hande Erçel 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı’yı aileye soktu.

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Ekranların en beğenilen oyuncularından Hande Erçel, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı ile Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katıldı.

Aile pozu

Hande Erçel, düğünde sevgilisi Hakan Sabancı, ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile birlikte mutluluk pozu verdi.

Gamze Erçel, eşi ve kız kardeşi ile sevgilisinin yer aldığı kareyi 4.8 milyon takipçisiniğn bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.

''Hakan Sabancı aileye girmiş''

Takipçileri yayınlanan kareye ''Hakan Sabancı aileye girmiş'' yorumları yazarken, Gamze Erçel'e, kardeşinin eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin'le olan pozları da hatırlatıldı.