Haklarında sürekli aşk dedikoduları çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, Maldivler'e gittiği iddia edildi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'e gitti. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı.

MALDİVLER'DE AŞK

Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından iki kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

SPORU BİLE BİRLİKTE YAPIYORLAR

İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok." cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

Erçel ise "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar." diyerek, aşk iddialarını havada bırakmıştı.