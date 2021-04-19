Euro
9.6813
0.09%
Dolar
8.0812
0.29%
Altın
462.77
0.52%
Borsa
1.408
0%
Bitcoin
468.063
-0.05%
EXEN Coin
26.39
9.36%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti

    Haklarında sürekli aşk dedikoduları çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, Maldivler'e gittiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'e gitti. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı.

    MALDİVLER'DE AŞK

    Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından iki kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

    SPORU BİLE BİRLİKTE YAPIYORLAR

    İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok." cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

    Erçel ise "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar." diyerek, aşk iddialarını havada bırakmıştı.

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler e gitti #1

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler e gitti #2Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler e gitti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir