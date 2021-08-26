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    Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den el ele tatil pozu

    Rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den el ele fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 08:43
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    Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den el ele tatil pozu

    Birliktelikleri sette başlayan oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in dizisi final yaptı, çiftin tatili Muğla'da başladı.

    Tüm gün güneşin ve denizin keyfini çıkaran Erçel, bikinili pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

    SEVGİLİSİYLE AYNI BİLEKLİĞİ TAKTI

    Hande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele olan fotoğrafını da paylaştı.

    Sevgilisiyle aynı bilekliği taktığı görülen Eçel'in paylaşımları 3 milyondan fazla beğeni aldı.

    Takipçileri bu kareleri yorum yağmuruna tuttu.

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin den el ele tatil pozu #1

    BERGÜZAR KOREL'DEN HANDE ERÇEL'E YORUM

    Bu isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu.

    Korel, Erçel'in gönderisine, "Hande içim açılıyor nasıl güzelsin" yorumunu yaptı. Erçel de meslektaşının iltifatına, "Senin güzelliğin o..." sözleriyle karşılık verdi.

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin den el ele tatil pozu #2

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin den el ele tatil pozu #3

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