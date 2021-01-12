Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri

Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

MURAT DALKILIÇ'I KEREM İÇİN BIRAKTI İDDİASI

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

SAMİMİYET DİKKAT ÇEKİYOR

Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta, ikilinin yakınlıkları dikkat çekti. Oyuncuların bu samimiyet,i aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

HANDE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Kerem Bürsin, daha önce rol arkadaşı Hande Erçel için "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum." demişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erçel, Kavacık'ta görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşı." cevabını vermişti.