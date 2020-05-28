Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile evlenmeye ikna oldu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile evliliğini sonlandırmasının ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etti.

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İddialara göre; ünlü çift, temmuz ayının ikinci haftasında nikah masasına oturacak.

ABLASININ BAHÇESİNDE KUTLAMA İSTİYOR

İkilinin düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.