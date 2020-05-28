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    Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor

    Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile evlenmeye ikna oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:55
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    Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor

    Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile evliliğini sonlandırmasının ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etti.

    YAZ NİKAHI

    İddialara göre; ünlü çift, temmuz ayının ikinci haftasında nikah masasına oturacak.

    ABLASININ BAHÇESİNDE KUTLAMA İSTİYOR

    İkilinin düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.

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