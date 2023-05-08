Hande Erçel imaj değiştirdi
ensonhaber.com

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel, son olarak Sen Çal Kapımı isimli diziyle ekrana gelmişti.

Ekranda olmasa da yoğun bir şekilde çalışan Erçel, iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı.

İmaj değişti

Erçel, yüzü olduğu markanın tanıtımı için değiştirdi.

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı.

Turuncu renkte küt ve uzun saç kesimini aynı anda kullanan oyuncu yeni imajıyla beğeni topladı.

Hande Erçel imaj değiştirdi
Hande Erçel imaj değiştirdi
Hande Erçel imaj değiştirdi