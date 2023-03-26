Hande Erçel, İstanbul Boğazı'na oltayı attı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez sosyal medya hesabından balık tuttuğu anları paylaştı.

Haber Merkezi

Ekranların ve markaların aranan yüzü Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra bir süredir özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Adı birçok farklı isimle anılan ancak her seferinde yalanlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişlerdi.

Finlandiya'ya kuzey ışıklarını izlemeye gittiler

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in şimdiki tatil planlarının ise İngiltere olduğu öne sürüldü.

Ciddi düşünüyor

Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel ile birçok ünlü isimle aşk yaşayan ve 'Yalı Çapkını' olarak anılan Hakan Sabancı’nın ilişkisinin ciddi olduğu iddiası magazin gündeminde yerini aldı.

Boğazda balık keyfi yaptı

Aşk hayatı yolunda olan Hande Erçel soluğu İstanbul Boğaz’ında aldı.

Küçük bir tekneyle balık tutmaya çıkan güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuttuğu balıkları fotoğrafladı

Keyfinin yerine olduğu gözden kaçmayan Hande Erçel, tuttuğu balıkları da fotoğrafladı.