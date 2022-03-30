Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yakalandı.

Sen Çal kapımı dizisinde partneri Kerem Bürsin'den ani bir şekilde ayrılan güzle oyuncu Hande Erçel, hemen yeni sevgili yaptı.

Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.

HADİSE'NİN ESKİSİYLE

Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la sevgili oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

AŞIKLARA ÇEVİRME

Ardından aynı arabada görüntülenen Erçel ve Yıldırım köprü girişinde çevirmeye takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar sorulara yanıt vermedi.

HANDE'NİN ESKİSİ

Kaan Yıldırım bir dönem ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olmuştu. Hande Erçel de Hadise'nin şimdiki nişanlısı Mehmet Dinçerler ile birlikte olmuştu.