Hande Erçel kafaları karıştırdı! O fotoğraları tek tek sildi Son zamanlarda oyunculuğu ile eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, okula geri döndü. Bu hamleden sonra sosyal medyadan fotoğraflarını da silen Erçel, kafaları karıştırdı.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğuyla da eleştiri alıyor.

Oyunculuğu beğenilmeyen güzel isim, bu konuda yapılan yorumlara ise isyan etti.

"Beni biraz salın" diyen Erçel, sosyal medya hesabından dizi karelerini temizledi.

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi de erken final yapan Erçel'in, Instagram'da dizi projelerine dair karelerini silmesi "oyunculuğu bırakıyor" iddialarına neden oldu.

Okula kayıt yaptırdı

Bu iddialara, "Doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyor... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum." diyen 30 yaşındaki oyuncu, şimdi de eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.