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    Hande Erçel kansere savaş açtı

    Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu Hande Erçel, doğum günü için de kampanya başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:34
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    Hande Erçel kansere savaş açtı

    Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserden kaybeden Hande Erçel, kansere savaç açmıştı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu, kanserle savaşmak adına kampanya başlattı.

    5 ARALIK'A KADAR

    24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in sevenleri, 5 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya büyük ilgi gösterdi.

    GEÇTİĞİMİZ YIL DA YARDIM TOPLADI

    Geçtiğimiz yıl 109 bin lira yardım toplayan oyuncu, şimdiden 306 bin 450 lira rakamına ulaştı.

    Hande Erçel kansere savaş açtı #1Hande Erçel kansere savaş açtı #2

    Hande Erçel kansere savaş açtı #3Hande Erçel kansere savaş açtı #4

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