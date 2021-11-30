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Hande Erçel kansere savaş açtı

Hande Erçel kansere savaş açtı

Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu Hande Erçel, doğum günü için de kampanya başlattı.