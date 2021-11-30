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Hande Erçel kansere savaş açtı
Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu Hande Erçel, doğum günü için de kampanya başlattı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 12:30
- Güncelleme : 30.11.2021 - 12:34
Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserden kaybeden Hande Erçel, kansere savaç açmıştı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan güzel oyuncu, kanserle savaşmak adına kampanya başlattı.
5 ARALIK'A KADAR
24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in sevenleri, 5 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya büyük ilgi gösterdi.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA YARDIM TOPLADI
Geçtiğimiz yıl 109 bin lira yardım toplayan oyuncu, şimdiden 306 bin 450 lira rakamına ulaştı.