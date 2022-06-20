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    Hande Erçel, kaplumbağa ile poz verdi

    Hande Erçel, dev kaplumbağa ile kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:14
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    Hande Erçel, kaplumbağa ile poz verdi

    Son dönemin gözde oyuncularından olan Hande Erçel, şu sıralar ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor.

    Her yaptığı her paylaşımı olay olan Erçel, şimdi de dev kaplumbağa ile verdiği pozla konuşuluyor.

    Dev kaplumbağa

    Erçel, yüzü olduğu bir marka için kamera karşısına geçti. Hande Erçel bu kez dev kaplumbağa ile poz verdi.

    Erçel'in iddialı pozlarına ise sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

    Hande Erçel, kaplumbağa ile poz verdi #1

    Hande Erçel, kaplumbağa ile poz verdi #2


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