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    Hande Erçel kaşsız fotoğrafıyla görenleri şaşırttı

    Aşk hayatına ara vererek kariyerine odaklanan genç oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada popülerleşen kaç açma akımına uydu.
    • 22.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 08:54
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    Hande Erçel kaşsız fotoğrafıyla görenleri şaşırttı

    Son zamanların popüler genç kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Erçel, özel hayatına kısa bir mola verdi.

    Kaşsız Hande

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin arasında yer alan genç oyuncu, yeni  paylaşımıyla gündem oldu.

    Güzelliğiyle oldukça beğenilen oyuncunun kaşsız fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü.

    Hande Erçel kaşsız fotoğrafıyla görenleri şaşırttı #1

    Akıma uydu

    Kaş ağartma ve kaş aydınlatması gibi anlamlara gelen 'Eyebrow bleaching' akımına uyan Erçel, kaşsız haliyle görenleri adeta şaşırttı.

    Kim Kardashian'dan Bella Hadid'e kadar pek çok ünlü bu akıma uymuştu.

    Hande Erçel kaşsız fotoğrafıyla görenleri şaşırttı #2

    Hande Erçel kaşsız fotoğrafıyla görenleri şaşırttı #3


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