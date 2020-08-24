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    Hande Erçel, Kerem Bürsin'in kaslarını beğendi

    Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 09:57
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    Hande Erçel, Kerem Bürsin'in kaslarını beğendi

    Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

    SPOR SALONUNDA POZ

    Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.

    HANDE ERÇEL YORUMSUZ KALMADI

    Bürsin’in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu.

    Hande Erçel, Kerem Bürsin in kaslarını beğendi #1

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