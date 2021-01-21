Hande Erçel: Kerem'le aşk yok

Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aralarında aşk olmadığını sadece işlerini yaptıklarını söyledi.

Oyuncu Hande Erçel, rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için partneri Kerem Bürsin’le sürekli aşk dedikodusu çıktığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Oyuncu, “Olur mu hiç öyle şey? Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve eğleniyoruz” dedi.

"AİLEM HERKESLE TANIŞTI"

Geçtiğimiz günlerde de Kerem Bürsin, set çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Partneri Hande Erçel ile aşk yaşadıkları yönündeki haberlere ilişkin Kerem Bürsin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk” dedi.

Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin’in sete geldiği ve Hande Erçel ile tanıştığı iddia edilmişti. Muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında ünlü oyuncu, “Sete uğradılar. O dönem herkesle tanıştılar” şeklinde konuştu.