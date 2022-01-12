Hande Erçel, koronavirüsü anlattı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin ile koronavirüse yakalanan oyuncu Hande Erçel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin ile koronavirüse yakalanmıştı.

Karantinası biten ve sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, hastalığı anlattı.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Erçel, "Birçok insan gibi ben de koronaya yakalandım. Zor bir süreçti. Gerçekten sıkıntılı bir hastalıkmış. Geçiren herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Keyifsiz olduğu gözlenen Erçel'in, konuşurken nefes almakta zorlandığı görüldü.