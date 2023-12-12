Oyuncu Hande Erçel, vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde Tepeden tırnağa leopar desenli kıyafet tercih eden oyuncu Hande Erçel'e yorum yağdı.

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Oyunculuğu sık sık eleştirilse de özel hayatıyla, özellikle de son bir yıldır sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel, şimdi de kombiniyle gündem oldu.

'Çin Yeni Yılı'

Bir mücevherat markasının İstanbul'daki bir otelde düzenlediği 'Çin Yeni Yılı' kutlamasına leopar desenli elbisesiyle katılan Hande Erçel, yine büyüledi.

Geceden karelerini Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

Leopar Hande

Normalde dekolteli kıyafetler tercih eden Erçel’in dekoltesiz leopar tarzı çok beğenildi.