Hande Erçel, lüks evini paylaştı Yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Hande Erçel'in baştan sona yenilediği lüks evi hayran bıraktı.

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Sosyetik çapkın iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik yürüten Hande Erçel, 3 ay süren aşk tatilinden sonunda dönüş yaptı.

Yeni dizisi Bambaşka Biri ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hande Erçel evinden yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu fotoğraflarda evcil hayvanlarına da yer verdi.

2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldı

Erçel'in evini 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilmişti. Güzelliği ile büyüleyen ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı

Tüm dekorasyonunu baştan sona yenileyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından milyonluk evinin karelerini paylaşmıştı. Erçel paylaşımına "İnsanın mimar arkadaşı olmasın sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" notunu düşmüştü.