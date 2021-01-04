Euro
9.0582
-0.18%
Dolar
7.3677
-0.84%
Altın
458.45
1.21%
Borsa
1.499
1.51%
Bitcoin
232.448
-8.12%
EXEN Coin
11.01
1.56%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ı sildi

    Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 13:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ı sildi

    Popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ayrılmışlardı. Erçel de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

    HANDE DE SİLDİ

    Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i sildi. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

    KEREM'LE AŞK YAŞIYOR İDDİASI

    Ünlü oyuncunun bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

    Hande Erçel, Murat Dalkılıç ı sildi #1

    Hande Erçel, Murat Dalkılıç ı sildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir