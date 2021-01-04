Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ı sildi

Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı.

Popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ayrılmışlardı. Erçel de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

HANDE DE SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i sildi. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

KEREM'LE AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Ünlü oyuncunun bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.