Hande Erçel: Neşe ne güzel şey

Hande Erçel: Neşe ne güzel şey

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayrılıklarının ardından magazin gündemini oldukça meşgul eden çift, çok konuşuldu.

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, yine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

NEŞE NE GÜZEL ŞEY

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Hande Erçel, gülerken çektirdiği fotoğrafların altına “Neşe ne güzel şey...” notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımı milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı.