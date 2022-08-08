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    Hande Erçel, piknikte

    Geçtiğimiz günlerde son sevgilisi Kaan Yıldırım'la da arkadaş olduğunu açıklayan Hande Erçel, İstanbul'dan gitti.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:28
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    Hande Erçel, piknikte

    Aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamayan güzel oyuncu Hande Erçel, bu kez rotasını Kaz Dağları'na çevirdi. Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Beğeni yağdı

    Bol bol dinlenen ünlü oyuncu, piknik yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Yeşil büstiyerini beyaz bir pantolonla kombinleyen Erçel'e, kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

    Hande Erçel, piknikte #1

    Hande Erçel, piknikte #2

    Hande Erçel, piknikte #3

    Hande Erçel, piknikte #4


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