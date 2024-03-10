Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Uzun zamandır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, düğünde görüntülendi.

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Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, şu sıralar Hakan Sabancı ile birlikte.

Gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptıran Erçel, oyunculuğu ile eleştiri aldığı zor dönemlerde soluğu aşkının yanında aldı.

İkilinin nikah masasına oturacağı konuşulurken, bir düğünde basın mensuplarının karşısına çıktılar.

Arzu Sabancı'dan onay

İkilinin düğüne katıldıkları sırada çektirdikleri kare çok konuşulurken, Arzu Sabancı ise gelinin fotoğrafına beğeni bıraktı.

Arzu Sabancı'nın yaptığı bu beğeni ise istenmeyen gelin iddialarına son noktayı da koymuş oldu.

Erçel ve Sabancı'nın yaz aylarında evlenmeleri bekleniyor.

Hindistan tarzında dekolteyi abartmadı: Arzu Sabancı mı istedi?

Hande Erçel'in Hindistan'daki röportajlar sırasında daha sportif giyinmesi ve dekolteyi abartmamasında da Arzu Sabancı'nın etkisi olabileceği konuşuluyor.