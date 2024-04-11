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Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla tatile çıktı.
Bayramı fırsat bilen Erçel, soluğu Japonya'da aldı.
Japonya'dan çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaşan Hande, bu defa Hakan Sabancı'nın eğlendiği anları yayınladı.
"Bayram'ın tadını çocuklar çıkarıyor"
Hande- Hakan Sabancı çifti, birlikte fotoğraf paylaşmayı tercih etmiyor. İkili genellikle ayrı ayrı fotoğraf paylaşıyor.
Ancak bu defa Hande Erçel, hayranlarına bir sürpriz yaptı ve sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'nın oyun oynadığı anları yayınladı.
Erçel o anlara, "Bayramda yine çocuklar eğlenmişmiş" notunu düştü.
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