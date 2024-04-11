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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'nın oyun oynadığı anları yayınladı

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'nın oyun oynadığı anları yayınladı Şu sıralar sevgilisi Hakan Sabancı ile Japonya'da tatilde olan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.