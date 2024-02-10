Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'yı koluna taktı, soluğu doğum gününde aldı Şu sıralar Hakan Sabancı'yla brlikte olan Hande Erçel, oyuncu arkadaşı Begüm Akkaya'nın doğum gününe katıldı.

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Oyunculuğuyla eleştirilerin odağı olan Hande Erçel, aşkı Hakan Sabancı'da buldu.

Uzun zamandır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan ikilinin gezmediği yer ise kalmadı.

Sık sık yurt dışı tatiline çıkan Hande - Hakan çifti, bu defa bir arkadaşlarının doğum gününe katıldı.

Hakan'la birlikte arkadaşını yalnız bırakmadı

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Begüm Akkaya'nın doğum günü partisine gitti.

Doğum gününde eğlenceli anlar geçiren Erçel ve Sabancı çifti, karelerde yer almayı da ihmal etmedi.

Fotoğraf karelerini görenler ise Hande'nin arkadaş çevresinin de Hakan'ı sevdiğini söyledi.