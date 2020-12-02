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    Hande Erçel şoförüne sinirlendi

    Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 10:26
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    Hande Erçel şoförüne sinirlendi

    'Sen Çal Kapımı' dizisi ile gündemde olan Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

    ŞAŞIRDI

    Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şoke oldu.

    ŞOFÖRÜNE SİNİRLENDİ

    Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Erçel, arabanın kapısını kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

    Güzel oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek şoförüne tepki gösterdi.

    Hande Erçel şoförüne sinirlendi #1

    Hande Erçel şoförüne sinirlendi #2

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