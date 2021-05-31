Hande Erçel: Spor yapmadığım zaman sinirim bozuluyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel, her gün spor yaptığını söyledi.

Bodrum'da objektiflere takılan oyuncu Hande Erçel, samimi açıklamlarda bulundu. Formuna dikkat eden güzel oyuncu, her gün spor yapmaya çalıştığını söyledi.

"Spor yapıyorum ve yapamadığım dönem çok sinirlerim bozuluyor." diyen Erçel, yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre başrol oyuncuları seçtiği iddiası hakkında da konuştu.

"BEN ÖYLE DÜŞÜNMÜYORUM"

Erçel, "Öyle bir şey olabilir mi? Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. O zaman Instagram'dan önce nasıl seçtiler? Ben mesleğimle ilgili o kadar basit düşünmüyorum." dedi.