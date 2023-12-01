Hande Erçel, Suudi Arabistan tarzıyla büyüledi Ünlü oyuncu Hande Erçel, her zamanki iddialı tarzının zıttına oldukça kapalı bir şekilde Suudi Arabistan'a gitti.

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Bir yıldır aşk yaşadığı sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, 30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenlemişti.

Festivale özel kıyafet

İddialı kıyafetleriyle geceye damga vuran Hande Erçel, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

Katıldığı her etkinliğe özel olarak hazırlanan Hande Erçel, tarzıyla dikkat çekti.

Baştan aşağı siyahlar içinde olan oyuncu, her zamanki görünümünün zıttına neredeyse dekoltesizdi. Bu durum da elbette gözlerden kaçmadı.

"Kızılcık Şerbeti dizisine girmelisin" yorumları alan Hande Erçel, poz verirken minicik bir dekolte yaratmayı da ihmal etmedi.