Hande Erçel, Threads'te 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk oyuncu oldu Hande Erçel, Threads platformunda 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Erçel, sosyal medya başarısına yeni bir rekor daha ekledi.

Instagram üzerinden takipçi rekoru kıran Hande Erçel, paylaştığı kareler ile de rekorunu tazeliyor.

Son zamanların en sevilen ve en fazla takipçisi olan Erçel, yeni platform Threads'te bir rekor daha kırdı.

1 Milyon oldu

Hande Erçel, Threads platformunda 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.

Instagram takipçi rekorunu da elinde bulunduran Hande, sosyal medyadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yunanistan tatilinde

Sosyal medya gücünü doğru ve başarıı kullanan Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunanistan'a gitti.

Başarılı isim, sevgilisine çektirdiği kareleri de sosyal medya platformu Instagram'dan yayınladı.