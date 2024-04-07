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Hande Erçel ve büyük aşkı Hakan Sabancı, Japonya'ya gitti

Hande Erçel ve büyük aşkı Hakan Sabancı, Japonya'ya gitti Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in yeni tatil rotaları bu defa Japonya oldu. Erçel çektirdiği kareleri sosyal medyadan yayınladı.