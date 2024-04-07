Hande Erçel ve büyük aşkı Hakan Sabancı, Japonya'ya gitti
ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

İkili çıktıkları tatillerle gündeme geliyor...

Birlikte oldukları günden beri farklı ülkeleri gezen çift, bu defa rotayı Japonya'ya çevirdi.

Sosyal medyadan kareler geldi

Hande Erçel, Japonya tatilinden çektirdiği kareleri sosyal medyadan yayınladı. Hakan Sabancı da sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Sık sık yurt dışı tatilini tercih eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yine birlikte poz vermediler ancak brlikte olduklarını paylaşımları ele verdi.